Самые романтичные фильмы в цифрах

В среднем 48 секунд отделяют один романтический момент от другого в фильме «Когда Гарри встретил Салли». По результатам исследования портала OnBuy, среди популярных комедий о любви он лидирует по числу постельных сцен (25) и поцелуев (24). Второе место в рейтинге заняла мелодрама «Дневник Бриджит Джонс», где романтические моменты возникают каждую минуту. Персонажи фильма 28 раз произносят в кадре слово «любовь» и производные от него, 7 раз целуются, 3 раза делают предложение руки и сердца.

На третьем месте оказалась комедия «Певец на свадьбе», в которой романтические моменты происходят каждые 67 секунд. Всего 3 поцелуя в фильме компенсируют 11 романтических песен и 5 свадеб. Слово «любовь» и производные от него чаще всего произносились героями ленты «Как отделаться от парня за 10 дней» (36 раз), занявшей четвертое место в рейтинге (интервал — 68 секунд). А замыкает топ-5 мелодрама «Ноттинг Хилл» (75 секунд), вместившая в себя 15 поцелуев, 13 песен, 3 постельные сцены и 1 свадьбу.

Всего было проанализировано 11 самых популярных любовных комедий. Их определили по результатам опроса 3,1 тыс. человек. Любопытно, что культовый американский фильм «Красотка» занял в рейтинге десятое место, однако он остается самым кассовым ромкомом всех времен со сборами $463,4 млн.

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