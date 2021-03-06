Британцы определили, кого считать взрослыми

Взросление у большинства совершеннолетних британцев ассоциируется с финансовыми вопросами. Такой вывод можно сделать из результатов свежего опроса компании YouGov, в котором поучаствовали 1,7 тыс. человек. Более 80% считают, что взрослый человек — тот, кто приобрел себе жилье. Среди самых распространенных ответов также постоянная работа и способность разобраться с квитанциями по коммунальным платежам.

Две трети опрошенных называют взрослыми тех, кто окончил университет, а вот про студентов так могут сказать 44%. Шесть из десяти считают признаком взросления вступление в законный брак, чуть более половины (52%) — рождение ребенка. Среди ответов, набравших менее 50% голосов,— успешная сдача экзамена на водительские права и получение удовольствия от покупки моющих средств. 29% отметили, что быть взрослым — это не знать, какая музыка сейчас популярна.

Эксперты YouGov также выяснили, в каком возрасте британцы начинают чувствовать себя взрослыми. Самый популярный ответ — в 18 лет. Так считают 11% опрошенных. Далее следуют 20 и 21 год (по 7% респондентов) и 25 лет (6%). При этом 4% почувствовали себя взрослыми только после 40 лет, а 13% не ощущают себя таковыми и сейчас.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».