Американские пары стали меньше стесняться друг друга на карантине

Уже почти год люди в разных странах вынуждены сидеть на карантине и проводить больше времени взаперти со своими близкими. В результате это приводит к исчезновению некоторых негласных бытовых запретов. По данным опроса компании One Poll, в среднем шесть домашних диалогов в месяц партнеры теперь ведут через дверь туалета. Две трети опрошенных согласились с тем, что стали раскованнее вести себя дома. В исследовании поучаствовали 2 тыс. американцев, живущих со своей второй половинкой.

Большинство (70%) опрошенных на карантине впервые помылись в присутствии своего партнера, а 30% — в первый раз сходили в туалет с открытой дверью. Впрочем, новые практики нравятся не всем: 31% опрошенных заявили, что их партнерам не нравится разговаривать через дверь туалета. В целом большинство респондентов (61%) согласны с тем, что делить с домочадцами сложнее всего ванную комнату. Несмотря на неловкость от обсуждения вопросов о личных границах, 60% уверены, что это благотворно влияет на отношения.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».