В суд направлено уголовное дело о заражении 74 курсантов Суворовского училища

Военной прокуратурой Центрального военного округа после утверждения обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд Ульяновска уголовное дело о заражении эхинококкозом 74 воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища. Об этом сообщила на своем официальном сайте Главная военная прокуратура РФ.

Обвинение в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы) было предъявлено инженеру-технологу Суворовского училища и заведующему производством ООО «Торговый дом СПП» (компания, обеспечивавшая по контракту питание суворовцев). Как сообщает ведомство, было установлено, что «в результате допущенных указанными лицами систематических нарушений санитарно-эпидемиологических правил при организации питания учащихся в декабре 2017 года произошло массовое заболевание эхинококкозом воспитанников училища, повлекшее причинение 3 из них тяжкого вреда здоровью, 71 — вреда здоровью средней тяжести».

В Военно-следственном управлении ЦВО, которое вело это дело, от комментариев и дополнительных пояснений отказываются.

Компания «Торговый дом СПП» специализируется на услугах по предоставлению горячего питания в различные государственные учреждения. В сфере ее действия — большинство детсадов и общеобразовательных школ правобережья Ульяновска. Фактический владелец компании — Дмитрий Рябов, которому принадлежит группа компаний ДАРС (строительство, девелопмент и др.). В прошлом господин Рябов был заместителем мэра Ульяновска, затем министром инвестиций региона, вице-премьером областного правительства, руководителем государственной Корпорации развития Ульяновской области. Компания на хорошем счету у региональной и муниципальной власти.

О том, как ульяновские курсанты нашли в себе ленточных червей, читайте в материале “Ъ” «Суворовцы столкнулись с паразитами».

Сергей Титов, Ульяновск