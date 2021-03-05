Медведев призвал не делать тему равноправия инструментом для сведения счетов

Тема равноправия мужчин и женщин не должна становиться предметом манипуляций и ареной для сведения политических счетов, в том числе в соцсетях, считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В ходе онлайн-приема граждан его внимание обратили на ситуацию с блокировкой в Clubhouse главреда журнала Esquire Сергея Минаева «из-за жалоб феминисток».

«Эта тема, как и многие другие, не должна быть предметом для манипуляций, поскольку сейчас, в период активного развития социальных сетей, из любой темы можно сделать противоположность»,— заявил господин Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что «в результате достаточно ничтожные поводы превращаются зачастую в арену для политических битв, сведения политических счетов, причем все это происходит на пространстве социальных сетей». «И все это как снежный ком разрастается и разрастается, агрессивность людей, которые принимают участие в этих дискуссиях, растет»,— сказал председатель «Единой России». Он подчеркнул, что ко всему этому нужно «относиться очень аккуратно и действовать сугубо в рамках закона».

Напомним, в конце февраля господин Минаев сообщил, что соцсеть Clubhouse заблокировала его аккаунт. По его словам, это произошло после того, как он принял участие в дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм». Он считает, что на него пожаловались феминистки.

Сервис аудиочатов Clubhouse приобрел широкую популярность в 2021 году. Количество загрузок социальной сети в мире превысило 8 млн. Появилась неофициальная версия для Android. При этом рост популярности соцсети привел к росту мошенничества. Фальшивые приглашения на платформу появились в продаже на «Авито» и «Юле».

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