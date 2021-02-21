Сергей Минаев сообщил о блокировке своего аккаунта в Clubhouse

Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев сообщил, что соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт. По его словам, это произошло после того, как накануне он принял участие в дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм». Он считает, что на него пожаловались феминистки.

«Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети,— написал господин Минаев в Telegram.— Забанили после коллективного стукачества, феминисток, разумеется». Он отметил, что к моменту блокировки набрал в этой соцсети 90 тыс. подписчиков.

«Казалось бы, коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и косного зла. Но, как мы видим, прогрессивное, светлое и умное добро не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному товарищу майору напрямую»,— написал журналист.

Сервис аудиочатов Clubhouse приобрел широкую популярность в 2021 году. Количество загрузок социальной сети в мире превысило 8 млн. Появилась и неофициальная версия для Android. Среди причин взрывного роста аналитики назвали выступления в аудиосоцсети лидеров мнений, в том числе основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и гендиректора Facebook Марка Цукерберга. При этом рост популярности соцсети привел и к росту мошенничества. Фальшивые приглашения на платформу появились в продаже на «Авито» и «Юле».

Подробнее — в материале “Ъ” «Только для фейков клуба».