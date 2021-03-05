Минздрав Украины исключает регистрацию «Спутника V»

Российскую вакцину «Спутник V» на Украине не зарегистрируют ни при каких обстоятельствах, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов. Ранее на Украине приняли постановление, которое запрещает регистрацию вакцин «страны-агрессора», то есть России.

«Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны»,— сказал господин Степанов, выступая в Верховной раде (цитата по «РИА Новости»).

На Украине за время пандемии выявили 1 384 917 заразившихся коронавирусом, выздоровели 1 191 022 человек, умерли — 26 763.

Украина ведет переговоры о поставках вакцин из разных стран. Ранее в страну поступила партия из 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Прививку этим препаратом, в частности, сделал президент страны Владимир Зеленский. Говоря о российской вакцине, господин Зеленский заявил, что «граждане Украины не кролики» и не нужно на них экспериментировать.

Подробности — в материале “Ъ” «О роли кроликов в истории».