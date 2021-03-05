Сделать прививку вакциной «Вектора» можно будет во второй половине марта

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» должна начать массово использоваться во второй половине марта, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов. Сейчас прививку делают «Спутником V» Центра имени Гамалеи.

«Во второй половине марта наши граждане уже смогут получить вакцинацию (препаратом "ЭпиВакКорона".— “Ъ”). Не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела без формирования лишних антител, которые не обеспечивают защиту»,— сказал господин Максютов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Ранее вакцину разрешили использовать для людей старше 60 лет. Как сообщил Роспотребнадзор, исследования показали, что она безопасна.

Препарат был зарегистрирован 13 октября 2020 года, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.РФ». Пострегистрационные клинические испытания завершены, сейчас проводятся дополнительные исследования с участием 3 тыс. добровольцев. «Сильных нежелательных реакций, связанных с введением вакцины, не наблюдалось»,— говорится в сообщении.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Ведутся исследования и других вакцин, в частности Федерального медико-биологического агентства.