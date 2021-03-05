Прокуратура не нашла нарушений в аресте координатора ростовского штаба Навального, несмотря на наличие у нее ребенка

Прокуратура Ростовской области рассмотрела обращение ростовского регионального отделения партии «Яблоко» в связи с арестом координатора ростовского штаба Навального Ксении Середкиной. Надзорное ведомство не нашло нарушений в аресте госпожи Середкиной. Копия ответа есть в распоряжении “Ъ-Юг”.

Как было указано в поданном отделением партии обращении, у Ксении Середкиной есть дочь Дарина, которой 11 лет. В партии отметили, что в соответствии с п. 2 ст. 3.9 КоАП РФ административный арест не может применяться к женщинам, имеющим малолетних детей. Однако в прокуратуре нарушений не нашли. «Нарушений норм материального и процессуального права […] не установлено»,— говорится в ответе от прокуратуры.

Кроме того, в поступившем ответе указано, что копия обращения будет направлена в районные прокуратуры для проверки. «С целью проверки полноты мер, принятых по жизнеустройству несовершеннолетнего ребенка Середкиной К. А., копия обращения направлена прокурорам Октябрьского и Ленинского районам»,— сказано в документе.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Ксения Середкина была задержана 22 января, а затем арестована на трое суток за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Через три дня координатор должна была выйти из спецприемника, но оттуда сразу была доставлена в отдел полиции. Позже она была доставлена в суд на рассмотрение нового материала. Ленинский районный суд Ростова назначил Ксении Середкиной восемь суток административного ареста.

Наталья Шинкарева