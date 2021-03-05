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«Работа.ру»: женщинам на работе на 8 Марта чаще всего дарят цветы

Самым популярным подарком для женщин на 8 Марта на работе являются цветы, показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберМаркет». Такой вариант назвала треть опрошенных. При этом большинство россиян сообщили, что в их компаниях отмечаются гендерные праздники (76%).

«Самым популярным подарком на 8 Марта ожидаемо стали цветы — этот вариант отметила треть опрошенных (33%). Другие подарки женщинам на работе дарят значительно реже»,— говорится в исследовании (цитата по ТАСС).

Какие еще подарки дарят женщинам:

  • небольшие сувениры на память — 17%,
  • сладости — 16%,
  • корпоратив в честь праздника — 13%,
  • подарочные сертификаты — 12%,
  • премии — 11%,
  • косметику или парфюм — 5%,
  • алкоголь — 3%,
  • походы в SPA или украшения — 1%.

О том, какие товары пользуются большим спросом в преддверии 8 Марта,— на “Ъ FM” «К подаркам применяют персональный подход».

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