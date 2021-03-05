«Работа.ру»: женщинам на работе на 8 Марта чаще всего дарят цветы

Самым популярным подарком для женщин на 8 Марта на работе являются цветы, показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберМаркет». Такой вариант назвала треть опрошенных. При этом большинство россиян сообщили, что в их компаниях отмечаются гендерные праздники (76%).

«Самым популярным подарком на 8 Марта ожидаемо стали цветы — этот вариант отметила треть опрошенных (33%). Другие подарки женщинам на работе дарят значительно реже»,— говорится в исследовании (цитата по ТАСС).

Какие еще подарки дарят женщинам:

небольшие сувениры на память — 17%,

сладости — 16%,

корпоратив в честь праздника — 13%,

подарочные сертификаты — 12%,

премии — 11%,

косметику или парфюм — 5%,

алкоголь — 3%,

походы в SPA или украшения — 1%.

О том, какие товары пользуются большим спросом в преддверии 8 Марта,— на “Ъ FM” «К подаркам применяют персональный подход».