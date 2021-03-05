«Работа.ру»: женщинам на работе на 8 Марта чаще всего дарят цветы

Самым популярным подарком для женщин на 8 Марта на работе являются цветы, показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберМаркет». Такой вариант назвала треть опрошенных. При этом большинство россиян сообщили, что в их компаниях отмечаются гендерные праздники (76%).
«Самым популярным подарком на 8 Марта ожидаемо стали цветы — этот вариант отметила треть опрошенных (33%). Другие подарки женщинам на работе дарят значительно реже»,— говорится в исследовании (цитата по ТАСС).
Какие еще подарки дарят женщинам:
- небольшие сувениры на память — 17%,
- сладости — 16%,
- корпоратив в честь праздника — 13%,
- подарочные сертификаты — 12%,
- премии — 11%,
- косметику или парфюм — 5%,
- алкоголь — 3%,
- походы в SPA или украшения — 1%.
О том, какие товары пользуются большим спросом в преддверии 8 Марта,— на “Ъ FM” «К подаркам применяют персональный подход».