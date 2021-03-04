Шри-Ланка одобрила применение «Спутника V»

Медицинский регулятор Шри-Ланки одобрил экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Российские власти согласились бесплатно предоставить Шри-Ланке 300 тыс. доз вакцины, сообщает новостной портал Newsfirst.

По данным портала Adaderana, в феврале Государственная фармацевтическая корпорация Шри-Ланки начала закупку «Спутника V». Позднее она попросила Национальное агентство по регулированию в области лекарств (NMRA) Шри-Ланки одобрить применение вакцины. Сегодня, 4 марта, одобрение было получено, рассказали Newsfirst представителей NMRA.

Вакцинация в Шри-Ланке началась с 29 января, прививки делают вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Препарат поставляется в страну из Индии. Шри-Ланка также намерена закупить 2 млн доз вакцины, созданной компаниями Pfizer и BioNTech.

О том, как Индия экспортирует вакцину от COVID-19, читайте в интервью первого замглавы МИД Индии “Ъ”.