Индия начала экспортировать вакцину от COVID-19

Сегодня, 20 января, крупнейший в мире производитель вакцин индийская биотехнологическая компания Serum Institute of India начинает поставлять в другие страны вакцину от COVID-19. Как сообщает Reuters, компания производит по лицензии вакцину, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом, и в ближайшие дни намерена поставить заказчикам несколько миллионов доз.

Как сообщило Министерство иностранных дел Индии, первые партии вакцины будут поставлены в Бутан и на Мальдивы. В течение первой недели поставок вакцину получат также Бангладеш, Непал, Мьянма и Сейшелы. Поставки в Афганистан, на Шри-Ланку и Маврикий начнутся сразу, как только регуляторы этих стран одобрят ее использование.

В самой Индии, которая стоит на втором месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, массовая вакцинация населения началась в минувшую субботу. Используется как вакцина Oxford/AstraZeneca, так и вакцина индийского разработчика Bharat Biotech. Вакцину своего производства Индия намерена запустить на экспорт чуть позже. Власти отмечают, что необходимо соблюдать баланс между внутренними потребностями и зарубежным спросом.

Как Индия проводит крупнейшую прививочную кампанию в мировой истории — в публикации “Ъ” «Страна Вакциндия».

Алена Миклашевская