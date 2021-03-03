Конькобеженка нацелилась на возвращение

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная намерена вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Косторная, считавшаяся сильнейшей фигуристкой предыдущего сезона, летом 2020 года начала сотрудничество с Евгением Плющенко. После этого карьера спортсменки пошла на спад: с тех пор она не выиграла ни одного турнира и не смогла отобраться на чемпионат мира, который пройдет в конце марта в Стокгольме.

О возможном возвращении российской фигуристки Алены Косторной к Этери Тутберидзе сообщил целый ряд источников. Руководитель школы «Самбо-70» (группа Тутберидзе является ее подразделением) Ренат Лайшев заявил ТАСС, что желание возобновить сотрудничество с бывшей наставницей выразила непосредственно сама фигуристка. Лайшев добавил, что окончательное решение, касающееся работы с Косторной, тренер еще не приняла.

Переход в июле прошлого года Алены Косторной в группу Евгения Плющенко превратился в громкую сенсацию. К Плющенко фигуристка, тренировавшаяся в течение нескольких лет с Этери Тутберидзе, пришла в статусе лучшей одиночницы мира. До этого она выиграла финал серии Гран-при и чемпионат Европы, установила мировой рекорд по сумме двух программ. Смену тренера Косторная объясняла «недовольством обстановкой» в «Самбо-70»: по утверждению фигуристки, к ней якобы не прислушивались тренеры, а на катке было проблематично заниматься из-за скопления спортсменов.

Тренировочные условия и атмосферу на катке Евгения Плющенко Косторная неоднократно хвалила, только вот в плане результатов этот сезон оказался для фигуристки провальным.

Она не выиграла ни одного турнира, а на главном для себя потерпела катастрофу. В минувший уикенд Косторная заняла лишь шестое место в финале Кубка России. Провал означал, что чемпионка Европы проиграла Елизавете Туктамышевой борьбу за вакантную путевку в состав сборной на мировое первенство в Стокгольме. На подготовке Косторной, по словам Евгения Плющенко, сказались травмы и болезнь (в декабре она заразилась коронавирусом).

Однако невозможно отрицать, что Алена Косторная в этом сезоне в принципе каталась значительно хуже, чем в предыдущем.

Из ее арсенала полностью исчез тройной аксель, ухудшилось качество исполнения тройных прыжков, фигуристка начала терять уровни на вращениях и дорожках шагов, а также стала проседать ее сильная сторона — презентация программ.

Если ее возвращение состоится, то оно будет вторым, связанным с Этери Тутберидзе, в этом сезоне. Осенью 2020 года Тутберидзе приняла обратно другую свою ученицу — вице-чемпионку Олимпийских игр в Пхёнчхане и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. О своем решении фигуристка сообщила после неудачного выступления на открытых прокатах, где фигуристы отечественной сборной показывали свои новые программы. Тогда формальным поводом для перехода стали ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, вследствие которых Медведева не смогла отправиться в Канаду, где после Олимпиады работала с известным специалистом Брайаном Орсером. После возвращения к Этери Тутберидзе Евгения Медведева, правда, на соревнованиях больше не выступала: с этапов Кубка России она снялась из-за травм, а на национальном первенстве не соревновалась по причине «неготовности».

Екатерина Ремизова