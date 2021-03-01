До 15, не старше

Финал Кубка России по фигурному катанию стал для отечественных спортсменов последним состязанием перед главным турниром сезона — чемпионатом мира. Основная интрига заключалась в борьбе за путевку на первенство между Елизаветой Туктамышевой и Аленой Косторной. И если Косторная выдала, кажется, худшие в своей карьере прокаты, то Туктамышева справилась с программами довольно неплохо. Однако на пьедестале ей места не хватило. Там расположились фигуристки Этери Тутберидзе, которые из-за юного возраста пока на чемпионат мира поехать не могут,— Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Прошедший в выходные в Москве финал Кубка России по фигурному катанию в этом году стал событием весьма заметным, поскольку именно по его итогам заполнялись оставшиеся вакансии в составе сборной, которой предстоит участвовать в чемпионате мира в Стокгольме в конце марта (его должны объявить сегодня). И основная интрига была связана с женским одиночным катанием. В этой дисциплине за путевку на первенство боролись чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и лидер прошлого сезона Алена Косторная.

Казалось, что у Косторной шансы оказаться в сборной как минимум не ниже. Однако прокаты, которые она выдала в финале кубка, стали, пожалуй, худшими в ее карьере. После короткой программы с ошибкой в каскаде Алена Косторная ушла со льда в слезах. В произвольной она обошлась без падений, но сделала лишь один каскад из двух тройных прыжков и растеряла уровни на вращениях и дорожках. И, что еще хуже, явно начала проседать сильная сторона Косторной — презентация программ. По сумме двух программ она замкнула первую шестерку.

Уже после первого дня соревнований не осталось никаких сомнений в том, что в сборную на мировое первенство попадет Елизавета Туктамышева. Возрастная по меркам женского фигурного катания спортсменка (ей уже исполнилось 24 года), она в короткой программе исполнила сложнейший технический набор, в том числе и ультрасложный тройной аксель. Этот элемент Туктамышева включила и в произвольную программу, усложнив ее вроде до предела, но все равно не попала на пьедестал и осталась только четвертой.

На пьедестале оказались три ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева. В этом году они на чемпионат мира не могут поехать в силу возраста: ни одной из них нет еще 15 лет. Однако уже в следующем сезоне, похоже, именно эти три девушки будут главными претендентками на медали всех главных стартов. Камила Валиева усложнила свою произвольную программу до такой степени (теперь там уже три четверных прыжка и один тройной аксель), что даже с двумя падениями сохранила запас, созданный в короткой. «Апгрейд» продемонстрировала и Майя Хромых, которая наконец-то смогла приземлить четверные прыжки, причем два разных — сальхов и тулуп. Программы Дарьи Усачевой очень сложны в плане связок, вращений и дорожек, поэтому два чистейших проката позволили ей занять третью строчку.

Гораздо хуже обстоят дела в мужском одиночном катании. Ни один из участников турнира не смог выдать два чистых проката. Если в короткой программе некоторым из них (например, Андрею Мозалеву) еще удалось выстоять, то в произвольной они начали сыпаться один за другим. Так что турнир в очередной раз указал на состояние российского мужского фигурного катания. Победил, по сути, тот, кто меньше всех падал — Евгений Семененко. Меньше всех — это два раза, и на других, даже второсортных, стартах с таким показателем о медалях можно забыть.

Вслед за Семененко пристроился Петр Гуменник, третьим стал Дмитрий Алиев. Алиев, очутившийся после короткой программы на дне турнирной таблицы, мог выправить ситуацию с помощью произвольной программы. Однако он допустил серьезнейший просчет, исполнив один прыжок — тройной тулуп — три раза. Это запрещено правилами, вследствие чего один из семи прыжковых элементов был полностью обнулен.

Теперь перед Федерацией фигурного катания России стоит сложная задача. По итогам чемпионата мира в Стокгольме, где Россию могут представить только два фигуриста, будет определяться число квот на пекинские Олимпийские игры. Уже известно, что на шведское мировое первенство отобрался Михаил Коляда. Кто поедет в качестве второго номера — пока интрига. Федерация будет, вероятно, выбирать между Евгением Семененко и Дмитрием Алиевым.

В парных жанрах обошлось без сенсаций. В танцах на льду сильнейший российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов в отсутствие серьезных соперников закономерно занял первое место. В парах исход схватки между Дарьей Павлюченко с Денисом Ходыкиным и Анастасией Мишиной с Александром Галлямовым был очевиден уже после короткой программы. Первые допустили грубую ошибку на выбросе, вторые — откатались чисто.

Екатерина Ремизова