Лев Пономарев обжаловал в суде включение в реестр СМИ-иноагентов

Правозащитник Лев Пономарев, признанный Минюстом России иностранным агентом, подал в Хорошевский суд исковое заявление с требованием отменить решение о внесении его в реестр СМИ-иноагентов. 28 декабря прошлого года Минюст России включил в него пять физических лиц, в том числе господина Пономарева.

«В суд поступило административное исковое заявление Пономарева Льва Александровича к Минюсту РФ о признании незаконным включение Минюстом РФ Пономарева в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

1 марта из-за изменений в законодательстве об иноагентах Лев Пономарев объявил о повторной ликвидации основанной им общественной организации «За права человека». Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о новых штрафах для иностранных агентов и тех, кто распространяет о них информацию в СМИ и интернете.

Помимо Льва Понамарева в список физлиц-иноагентов в прошлом году внесли журналистку «Радио Свобода» Людмилу Савицкую, журналиста издания «7х7» Сергея Маркелова, журналиста «Псковской губернии» Дениса Камалягина и художницу-акционистку Дарью Апахончич. Госпожа Апахончич также намерена обжаловать статус аноагента. Она считает, что наложенные в связи с ним обязательства нарушают конституционные права и положения Конвенции о защите прав человека.

О перспективе обжаловать статус иноагента — в материале “Ъ” «Агент гражданской безопасности».