Минюст включил пять человек в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России дополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, пятью людьми. Среди них — правозащитник Лев Пономарев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна»,— говорится в сообщении.

Ведомство не уточняет род деятельности этих людей. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пояснил, что Людмила Савицкая — журналистка «Радио Свобода», Сергей Маркелов — журналист издания «7х7», Денис Камалягин — журналист «Псковской губернии», Дарья Апахончич — художница-акционистка.

Напомним, в декабре прошлого года Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».

Согласно действующему законодательству, иноагентами могут стать граждане и юрлица, распространяющие информацию СМИ-иноагентов и получающие средства из-за рубежа. Господин Чиков предполагает, что сегодняшнее решение Минюста связано с публикацией ссылок на материалы ранее включенных в реестр СМИ-иноагентов.

25 декабря Совет федерации одобрил закон о признании иноагентами физлиц и незарегистрированных общественных объединений, которые занимаются политикой в России и финансируются из-за рубежа. Президент пока не подписал документ, признавать граждан иноагентами по этому закону еще нельзя.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Больше агентов, хороших и разных».