Президент Евросовета пообещал пересмотреть условия соглашения об ассоциации ЕС с Украиной

Евросоюз (ЕС) в текущем году намерен пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Украиной, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Ранее стало известно, что всеобъемлющий пересмотр соглашения начнется в 2021 году. Соглашение об ассоциации с ЕС власти Украины подписали в 2014 году, через два года оно вступило в силу.

«У нас есть конкретная цель. Мы хотим в этом году провести пересмотр соглашения об ассоциации»,— сказал он в интервью украинскому изданию Hromadske. «В следующем году,— заявил господин Мишель,— вместе с украинской властью мы примем решение, как развить и усилить партнерство» (цитата по ТАСС).

Сегодня в Киеве прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Шарлем Мишелем. Господин Зеленский отметил, что Украина остается всецело приверженной эффективной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, но также стремится использовать его гибкость для того, чтобы полнее приобщиться к внутреннему рынку Евросоюза.

«Сегодня мы сверили часы относительно прогресса в реализации наших договоренностей, которые были достигнуты во время прошлогоднего Саммита Украина—ЕС. Среди них — пересмотр соглашения об ассоциации, интеграция в общий рынок ЕС, соглашение о совместном авиационном пространстве, макрофинансовая помощь, движение к важному "промышленному безвизу"»,— сказал президент Украины.

Президент Евросовета отметил, что Евросоюз поддерживает Украину в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, ЕС выделил Украине €190 млн для преодоления пандемии и €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Господин Мишель подчеркнул, что Евросоюз поддерживает имплементацию минских соглашений и дипломатические усилия для восстановления суверенитета Украины.

Отдельно шла речь о ситуации в Донбассе и Крыму. Шарль Мишель «в очередной раз подтвердил, что Россия является не посредником, а участником конфликта». Также обсуждался вопрос «Северного потока-2». Президент Евросовета отметил важность энергетического вопроса для Европы, в том числе для безопасности восточноевропейских стран. Стороны подтвердили общее видение энергетической безопасности и в отношении строительства «Северного потока-2», сообщается на сайте президента Украины.

Подробнее о визите главы Евросовета читайте в публикации “Ъ” «Евросоюз встает на востоке».