Генштаб Армении: Гаспарян продолжает исполнять обязанности

В Генштабе вооруженных сил Армении заявили, что его начальник, генерал-полковник Оник Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности до истечения восьмидневнего срока после обращение президента Армена Саркисяна в Конституционный суд. Вместе с тем, издание Armlur со ссылкой на источники сообщает о планах властей арестовать его.

«Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян до истечения восьмидневного срока продолжает службу родине и народу, является высшим военным командиром в ВС»,— говорится в заявлении Генштаба (цитата по ТАСС). Там пояснили, что «согласно статье 168-й Конституции, суд не имеет права решить вопрос снятия главы Генштаба или определить конституционность проекта указа президента», что означает, что глава государства «не мог оспаривать в КС проект указа, именно поэтому он решил оспорить закон "О воинской службе и статусе военнослужащего».

По информации Armlur, издано «политическое постановление» о возбуждении уголовного дела в отношении Оника Гаспаряна. Власти якобы намерены его арестовать.

Напомним, премьер-министр страны Никол Пашинян подписал решение об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна 25 февраля. 27 февраля Армен Саркисян отказался увольнять Оника Гаспаряна. Объединенная оппозиция Армении потребовала встречи с господином Саркисяном, чтобы обсудить его позицию о возможном увольнении начальника Генштаба.

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