Псковский журналист оспорил статус иноагента

Главный редактор издания «Псковская губерния» Денис Камалягин обратился в Псковский городской суд с иском к Министерству юстиции, которое внесло его в реестр так называемых иностранных агентов. Об этом журналист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Господину Камалягину не разъяснили, что за иностранное финансирование он получал, а также за какие распространенные им материалы. При этом Минюст должен был уведомить его об этом в течение трех дней с момента включения в реестр.

Ранее то же самое сделали его коллега из «Радио Свобода» Сергей Маркелов и петербургская учительница и фемактивистка Дарья Апахончич. Кроме того, втроем они создали юридическое лицо — ООО «Как бы инагент», сделать это их обязывало законодательство об иностранных агентах.

О том, как Дарья Апахончич обжалует статус СМИ-иноагента,— в публикации “Ъ” «Агент гражданской безопасности».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург