В Костроме вынесен первый приговор против участника акции 23 января

В Костроме местного жителя признали виновным в насилии против полицейского на несогласованной акции 23 января, сообщило региональное следственное управление СКР и пресс-служба Свердловского районного суда Костромы. Его приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Это первый известный приговор по акциям в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в январе и феврале, передает «ОВД-Инфо».

«В ходе задержания одного из участников несанкционированного митинга осужденный решил вмешаться и сорвал с сотрудника полиции форменный головной убор, а также нанес ему удар ногой, причинив потерпевшему физическую боль и телесное повреждение, которое вреда здоровью не причинило»,— говорится в сообщении СКР. Утверждается, что мужчина признал свою вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Суд признал 26-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и извинения потерпевшему, говорится в сообщении пресс-службы суда. Осужденный будет отбывать наказание в специализированном исправительном центре.

Фамилия осужденного в официальных сообщениях не приводится. По информации «ОВД-Инфо», речь может идти об Алексее Виноградове — у него 2 марта проходило судебное заседание по существу, судя по информации из карточки дела.

В конце января и начале февраля в России прошли массовые несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Демонстранты требовали освободить политика. По информации «ОВД-Инфо», всего было задержано больше 11 тыс. человек. Объединенная пресс-служба московских судов сообщала, что только в столице арестовали 1,2 тыс. человек, оштрафовали — 2,5 тыс. По данным на 11 февраля, было возбуждено 90 уголовных дел.

О санкциях из-за дела Алексея Навального — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».