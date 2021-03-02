Международная федерация тяжелой атлетики отстранила олимпийскую чемпионку Сливенко

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба IWF.

Спортсменка отстранена с 1 марта 2021 года. Отстранение основано на расследовании данных московской антидопинговой лаборатории, а также на информации Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного агентства по тестированию.

34-летняя Оксана Сливенко стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 69 кг в 2008 году. Спортсменка получила золотую медаль после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун. На ее счету три золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

Напомним, расследование WADA, проведенное с помощью нового метода, выявило существование масштабной схемы подмены допинг-проб тяжелоатлетов из разных стран. Из-за массовых нарушений тяжелая атлетика может быть исключена из олимпийской программы.

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