Байден поздравил Горбачева с 90-летием

Президент США Джо Байден поздравил первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Он заявил, что благодаря ему мир стал более безопасным.

«От имени американского народа хочу поздравить вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения»,— говорится в поздравлении, которое опубликовал переводчик господина Горбачева Павел Палажченко в Facebook.

Джо Байден надеется, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) говорит о возможности США и России сотрудничать и продолжать дело господина Горбачева.

Михаила Горбачева также поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал его одним из выдающихся государственных деятелей, которые повлияли на ход истории.