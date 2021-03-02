02 марта, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Байден поздравил Горбачева с 90-летием

Президент США Джо Байден поздравил первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Он заявил, что благодаря ему мир стал более безопасным.

«От имени американского народа хочу поздравить вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения»,— говорится в поздравлении, которое опубликовал переводчик господина Горбачева Павел Палажченко в Facebook.

Джо Байден надеется, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) говорит о возможности США и России сотрудничать и продолжать дело господина Горбачева.

Михаила Горбачева также поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал его одним из выдающихся государственных деятелей, которые повлияли на ход истории.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя