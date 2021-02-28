В России проведено более 111 млн тестов на COVID-19

Более 111 млн тестирований на заражение коронавирусом COVID-19 сделано в России, сообщил портал «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Всего в стране выявлено более 4,2 млн заразившихся.

«За последние сутки проведено 397 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 февраля остается 565 001 человек»,— говорится в сообщении.

Мировым лидером по числу проведенных тестов остаются США. В стране сделано более 353 млн тестирований и выявлено более 28 млн случаев заражения.

О борьбе с вирусом в России — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».