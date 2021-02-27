В центре Еревана проходит шествие оппозиции

В Армении тысячи сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» начали шествие по центральным улицам Еревана. Они приветствуют решение президента Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который инициировал премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы приветствуем решение президента и поддерживаем наши вооруженные силы. Присоединяетесь, дорогие соотечественники!»,— скандируют участники шествия (цитата по ТАСС). Как сообщает «Sputnik Aрмения», участники шествия поют популярную песню о военных «Имя нам — армянская армия».

Участники акции направляются к зданию правительства. Полиция сопровождает шествие, но не предпринимает попыток остановить оппозиционеров.

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Увольнения господина Гаспаряна добивался премьер-министр Армении Никол Пашинян из-за того, что Генштаб требовал отставки правительства. Сторонники оппозиции, собравшиеся в Ереване после окончания митинга, встретили решение президента овациями.

25 февраля Генштаб Армении выразил протест премьеру после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Поводом для его отставки стало высказывание о несерьезности слов Никола Пашиняна, рассказавшего о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Премьер-министр после требования о его отставке заявил о попытке переворота и принял решение освободить от должности начальника Генштаба.

Подробнее о ситуации в Армении читайте в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».