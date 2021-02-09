Российским биатлонистам запретили публиковать изображение флага в соцсетях

Биатлонистам, тренерам и специалистам российской сборной запретили публиковать изображения госсимволов в соцсетях во время чемпионата мира. За это им могут вынести предупреждение, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).

«Российским спортсменам не обязательно отказываться от своей национальной принадлежности, но они не смогут размещать в социальных сетях что-либо с национальной символикой во время чемпионата мира. Соцсети — это сложная область, но публиковать национальные флаги и символы биатлонисты на время чемпионата мира не смогут»,— сообщила пресс-служба IBU «РИА Новости». При этом союз сказал ТАСС, что российским спортсменам настоятельно рекомендуют не публиковать госсимволику.

Чемпионат мира пройдет в Словении 10–21 февраля. Российская команда примет участие под флагом Союза биатлонистов России (будет обозначена как RBU — Russian Biathlon Union). Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства, сборной запрещено использовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх государственную символику. Вместо триколора для российской команды будут использовать монохромный логотип Союза биатлонистов России.

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