Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться с целью уменьшения угрозы ядерной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью «Интерфаксу» заявил, что президентам России и США нужно провести личную встречу. Лидеры двух стран могли бы, в частности, обсудить проблемы разоружения, считает господин Горбачев. По его мнению, для достижения прогресса «надо открыто идти навстречу друг другу».

Говоря о том, как могут измениться российско-американские отношения, Михаил Горбачев заявил, что у обеих стран «есть очень большой жизненный опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти». «Используя его, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого. Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное — "не бычиться друг на друга"»,— сказал экс-президент СССР.

Михаил Горбачев уверен, что главная стоящая перед Россией и США задача — избежать ядерной войны, но ее нельзя решить поодиночке. «Я считаю, что надо в обязательном порядке нашим президентам (Владимиру Путину и Джо Байдену.— “Ъ”) встретиться. <…> Нет безнадежных политиков. Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы: с ними, конечно, ничего не поделаешь, но, к счастью, не они в большинстве. Поэтому, чтобы достичь прогресса, и я в этом убежден, надо открыто идти навстречу друг другу»,— заявил господин Горбачев.

Первый телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 26 января. Они обсудили, среди прочего, договоренность о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Договор, ограничивающий ракетно-ядерные арсеналы стран, истекал в феврале 2021-го, его решили продлить еще на пять лет. В феврале глава российского МИДа Сергей Лавров призвал США ликвидировать зарубежную инфраструктуру для быстрого развертывания ядерного оружия. Министр считает, что действия Вашингтона противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия. Он вступил в силу в январе, но ни Россия и США, ни другие страны, официально или неофициально владеющие ядерными арсеналами, к нему не присоединились.

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