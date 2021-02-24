Лавров: зарубежные объекты для развертывания ядерного оружия США нужно ликвидировать

Зарубежная инфраструктура для быстрого развертывания ядерного оружия США должна быть ликвидирована, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что противоречия Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) неприемлемы.

«Полагаем неприемлемым сохранение противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) "совместных ядерных миссий" НАТО. Американское ядерное оружие должно быть возвращено на территорию США, а зарубежная инфраструктура для его развертывания — ликвидирована»,— сказал господин Лавров в обращении к участникам женевской Конференции по разоружению.

Министр также заявил, что Россия придерживается позиции о том, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Москва призывает США и другие страны с ядерным оружием подтвердить приверженность этому принципу.

При этом Сергей Лавров заявил о нарастающей угрозе гонки вооружений в космосе. «США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций (в том числе наступательных) и размещение там ударных систем вооружений. Россия привержена обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях»,— заявил министр.

Во время большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что гонка вооружений уже идет. По его словам, она началась после выхода США из договоренностей по противоракетной обороне. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что основой для неядерного сдерживания станут гиперзвуковые комплексы.

России и США ранее удалось договориться о продлении ключевого договора в сфере вооружений — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соглашение продлили на пять лет без каких-либо предварительных условий.

Подробнее о продлении договора — в материале “Ъ” «Как по нотам».