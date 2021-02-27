Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Темой их разговора стала, в частности, обстановка в Нагорном Карабахе и работа там российских миротворцев. Министры также обсудили двустороннее сотрудничество и «другие вопросы, представляющие взаимный интерес», говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Конфликт в Карабахе обострился в 2020 году, урегулировать его удалось после подписания Россией, Азербайджаном и Арменией трехстороннего соглашения о мире. Согласно ему, Россия ввела в регион миротворцев, Азербайджану перешла часть территорий Карабаха. 25 февраля 2021 года Генштаб Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна, тот в ответ заявил о попытке переворота. Кремль заявил, что пока не видит угрозы для договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».