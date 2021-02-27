На Украине журналисты создали объединение для защиты своих прав

Пятьдесят украинских журналистов решили создать объединение для защиты своих профессиональных прав. Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием «прекратить атаки на журналистов». В начале февраля господин Зеленский одобрил санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, их вещание было прекращено. Созданный журналистами канал «Перший незалежний» («Первый независимый») также был отключен от эфира всего через час после начала вещания. Действия властей раскритиковала украинская оппозиция, призвав привлечь всех причастных к уголовной ответственности.

В объединение под названием «Клуб защиты журналистов» вошли телеведущие, редакторы, корреспонденты телеканалов, интернет-изданий и YouTube-каналов. Своей главной целью они считают защиту журналистов «вне зависимости от их принадлежности к тому или иному медиа», а также защиту права на профессию и защиту свободы слова, сообщает издание «Страна.ua». По итогам встречи члены объединения составили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обвинив его в несоблюдении данного им обещания не закрывать независимые телеканалы. Они также раскритиковали силовые структуры за бездействие «в отношении радикалов, создающих списки неправильных журналистов» и публикующих их персональные данные.

«Политические преследования неугодных власти людей продолжаются. Фейковые уголовные дела против журналистов не закрыты. Преступники на свободе, а войне и бедности в нашей стране не видно конца. Вместо этого вы закрываете телеканалы, которые напоминают вам о ваших же обещаниях… Вспомните, что вы обещали людям. И прекратите атаку на журналистов»,— говорится в обращении к господину Зеленскому.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) назвала циничными действия властей, из-за которых был отключен телеканал «Перший незалежний». В заявлении партии говорится, что провайдеры и спутниковые операторы получили от Службы безопасности Украины «указание не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения», что является «абсолютно незаконным» и может быть квалифицировано по ст. 171 УК Украины (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

«Партия… заявляет, что все лица, причастные к этому преступлению,— как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров — должны быть привлечены к уголовной ответственности. Циничные действия власти, даже не пытающейся придать диктатуре Зеленского видимость законности, продемонстрировали мировому сообществу полицейскую, репрессивную и антиконституционную суть его правления, не имеющего ничего общего с нормами права и свободы слова»,— сообщает пресс-служба ОПЗЖ. В партии считают, что «преступный режим Зеленского окончательно стал на путь установления диктатуры и узурпации власти».

Напомним, инициатором санкций против депутата Тараса Козака и трех принадлежащих ему телеканалов был Совет национальной безопасности и обороны Украины. Владимир Зеленский объяснял введение санкций борьбой с «пропагандой, финансируемой страной-агрессором». Представители телеканалов назвали запрет политической расправой над неугодными СМИ.

Подробнее о блокировке каналов читайте в материале “Ъ” «Свободу политотключенным».