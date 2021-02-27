Эпидемиолог Роспотребнадзора: COVID-19 станет сезонным в ближайшие два года

Болезнь COVID-19, вызываемая коронавирусом, может стать сезонной в ближайшие год—два, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, какие-то черты уже начали проявляться.

«Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020»,— рассказала госпожа Пшеничная ТАСС.

Она отметила, что обычно подъем заболеваемости сезонными инфекциями наблюдается осенью и весной. Заболеваемость COVID-19, также теоретически может наблюдаться в это время, сказала эпидемиолог. Наталья Пшеничная добавила, что коронавирус лучше всего распространяется при высокой влажности и температуре, которые свойственны переходному времени года.

Эпидемиолог при этом заявила, что даже после вакцинации большей части населения возможны подъемы заболеваемости.

«Даже когда большая часть населения будет провакцинирована, все равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. В том числе из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых людей. Эпидемическое распространение этой инфекции прекратится, но периодические подъемы заболеваемости и вспышки могут остаться в течение ряда лет»,— сказала госпожа Пшеничная.

В России на утро 26 декабря было зарегистрировано 4 223 186 случаев заражения коронавирусом. За сутки тогда выявили 11 086 заболевших. Умерли за время пандемии 85 304 человек, выздоровели 3 783 386.