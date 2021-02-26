Следствие считает утечку газа причиной взрыва в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что основная версия следствия по поводу причины взрыва газа в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде — утечка из газораспределительной системы. Напомним, взрыв в пристройке к многоэтажному жилому дому произошел утром 26 февраля. Три человека госпитализированы.

«Что касается причин происшествия, то можно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе. Приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод, его будут перепроверять»,— сказал господин Никитин (цитата по «РИА Новости»).

Сообщение о взрыве газа поступило в МЧС в 9:13. Разрушена одна секция пристройки, где находился суши-бар. Из дома эвакуировали 68 жильцов, в том числе 6 детей. Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело после взрыва.