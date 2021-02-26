СКР возбудил дело после взрыва газа в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде

Региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после взрыва газа в пристройке к многоэтажному жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Взрыв произошел утром 26 февраля. По предварительным данным, госпитализирован один человек, под завалами могут находиться еще двое.

Уголовное дело расследуют по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также проверку проводит прокуратура Нижегородской области.

Сообщение о взрыве газа поступило в МЧС в 9:13. Разрушена одна секция пристройка, где находился суши-бар. В больницу госпитализировали одного пострадавшего. По предварительной информации, еще две женщины могут находиться под завалами: одну уже пытаются спасти, вторую ищут. Из дома эвакуировали 68 жильцов, в том числе шестерых детей. Их разместят в соседней школе.

Анастасия Еремина, Нижний Новгород