Коммерсантъ-История №2 (123) Почему все всегда как всегда

Знаете ли вы, какое время называли послеконституционным?

Нет и еще раз нет. Вопрос исключительно исторический. О прошлом.

Так называли период после подавления первой русской революции, когда фактически перестали действовать положения Основных Государственных Законов, утвержденных императором Николаем II 23 апреля 1906 года*.

Документ этот — плод тяжелейше достигнутого компромисса между самодержцем, не желавшим поступиться ни пядью своей неограниченной власти, и теми представителями правящей элиты, которые понимали, что управлять страной по-старому, без конституции и народного представительства, нельзя.

В нем есть немало примечательных моментов. К примеру, в нем предусматривалась возможность передачи царского престола по наследству женщине. Но главное его значение в другом. Он стал итогом длившейся не одно десятилетие борьбы за появление в России основного закона, которую сопровождал целый шлейф дворцовых интриг. О том, каких именно,— наш текст «Весь этот фантастический проект был отвергнут».

А главная заслуга в том, что эта проблема сдвинулась с мертвой точки, принадлежит человеку, который, как считало окружение Николая II, мечтал сделать российского императора церемониальной фигурой, подобно японскому, и стать самому сегуном. О нем и его деятельности — статья «Это — гибель России».

Отдельные положения николаевской конституции потом — естественно, с поправками — перекочевали в советский основной закон. Сравните: «Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного» и «Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР».

Заимствовали у старого мира, отряхнув его прах со своих ног, не только это. Высшая советская элита очень быстро отделилась не только от трудящихся, но и от руководящих партийных масс. Об этом — наша публикация «50 врачей на одного и гуляют отдельно, как индюки в особой загородке».

Новые властители вскоре после Гражданской войны обзавелись не только персональным автотранспортом, но захотели иметь и бизнес-джеты. История первой элитной авиалинии — в подборке «Внешний вид у них китайский».

Не могли они обойтись и без отдельных особых вузов. Как и кого в них учили — наш материал «Цинизм, доходящий до грации».

Неотличимы были и методы, а вместе с ними результаты и в тех случаях, когда власть хотела переложить на население свои финансовые проблемы. Об этом — статья «Цены продолжают неудержимо расти».

Но все и всегда при любом строе делалось с надеждой на лучшее. Например, когда решали помочь отечественному производителю. Что получалось — в статье «Много содержат в себе твердого воздуха».

Так что этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История» о том, почему все всегда как всегда.

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«50 врачей на одного и гуляют отдельно, как индюки в особой загородке» / Что получали князи из грязи

«Много содержат в себе твердого воздуха» / Какая помощь вредила отечественному производителю

«Весь этот фантастический проект был отвергнут» / Какие дворцовые тайны окутали конституцию

«Это — гибель России» / Как направляли и ускоряли движение страны к пропасти

«Внешний вид у них китайский» / Как летали отечественные предшественники бизнес-джетов

«Цинизм, доходящий до грации» / Как создавался стержень идеологической подпорки власти

«Цены продолжают неудержимо расти» / Что находила власть, забравшись в глубину карманов граждан

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.