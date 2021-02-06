«Внешний вид у них китайский»

100 лет назад, в январе 1921 года, руководство страны решило создать регулярную авиалинию Москва—Харьков, обслуживающую высшие органы власти. Тогда же В. И. Ленин утвердил общие правила — декрет «О воздушных передвижениях». Для выполнения рейсов выделили самые вместительные в то время четырехмоторные самолеты «Илья Муромец», а их пилотам после начавшихся 1 мая 1921 года полетов — особое, усиленное питание. Не была принята во внимание лишь одна, но очень существенная деталь.

Из приказа начальника Красного воздушного флота красвоенлета (красного военного летчика) А. В. Сергеева командиру дивизиона воздушных кораблей (ДВК) красвоенлету В. М. Ремезюку, 15 января 1921 года.

С разрешения Главкома и начглаввоздухфлота предписываю вам средствами вверенного вам Дивизиона… организовать линию воздушного сообщения Москва—Харьков.

Линия воздушного сообщения временно носит исключительно военный (опытный) характер и с особого разрешения будет обслуживать высшие органы Советской власти Москвы, Тулы, Орла, Курска и Харькова.

Из декрета Совета народных комиссаров РСФСР «О воздушных передвижениях», 17 января 1921 года.

Ст. 1. Всякие находящиеся на территории Республики аэродромы, площадки для спуска, ангары для воздушных судов и т. п. должны быть зарегистрированы в Главном управлении Рабоче-Крестьянского Красного воздушного флота Республики. Названные сооружения должны иметь свидетельства, удостоверяющие их регистрацию.

Ст. 2. Всякие воздушные суда, находящиеся на территории Республики, должны быть зарегистрированы и приписаны к одному из аэродромов и подлежать техническому надзору со стороны Главоздухфлота.

Ст. 3. Всякий пилот, совершающий полеты, должен быть зарегистрирован и приписан к одному из аэродромов…

Ст. 13. Периодические или регулярные совершаемые между определенными пунктами воздушные передвижения должны быть предварительно заявлены Главоздухфлоту и подлежат его надзору…

«Летчики на "Муромцах" находятся внутри командирской рубки, то есть в застекленной передней части фюзеляжа, а пассажиры — в каюте в средней части фюзеляжа»

Из рапорта командира дивизиона воздушных кораблей красвоенлета В. М. Ремезюка начальнику Красного воздушного флота красвоенлету А. В. Сергееву, 27 марта 1921 года.

Предписанием штавоздухресп от 15 января №1607 на ДВК возложена организация и обслуживание воздушного сообщения Москва—Харьков… Считаю необходимым доложить следующее:

1. Имеющимися в Дивизионе средствами, при условии хорошего снабжения материалами, запасными частями и пр. по мере необходимости, представляется возможным шестью воздушными кораблями (два отряда по три корабля) поддержание более или менее регулярного сообщения между Москвой и Харьковом, делая 20 рейсов в месяц (10 в одну сторону и 10 в другую). Каждый рейс в течение 14–30 часов (14 часов в том случае, если погода позволяет сделать рейс в один день, и 30 часов, если рейс затянется до другого дня). При продолжительности отдельного перелета в пять часов, каждый корабль, делая в месяц семь перелетов, пробудет в воздухе в среднем 35 часов. Большая нагрузка корабля работой при плохом состоянии имеющихся моторов нерациональна.

2. Ввиду того, что перелеты Москва—Орел, Орел—Харьков и обратно предполагаются теми же экипажами, аэростанция Орел делается центральной, и как таковая включается в схемы и расчеты оборудования и снабжения. Но, считаясь с состоянием имеющихся моторов и возможных при больших перелетах вынужденных посадках, необходимо организовать в городе Тула и Курске небольшие промежуточные станции…

Из «Положения о воздушной линии Москва—Харьков», 1921 год.

1. Для срочных правительственных почтовых сообщений и экстренной перевозки первых лиц, едущим по особо важным военным и государственным делам, учреждается воздушная линия Москва—Харьков.

2. Обслуживание воздушной линии Москва—Харьков возлагается на боевую часть — Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец» с тем, чтобы не нарушалась боевая готовность Дивизиона воздушных кораблей.

3. Воздушная линия состоит в ведении и распоряжении Начальника Воздушного флота Республики…

Из рапорта командира самолета «Илья Муромец» ДВК красвоенлета А. В. Насонова, июнь 1921 года.

«Произведена вынужденная посадка. В полете оторвало фанеру между моторами» (на фото — самолет «Илья Муромец», поврежденный после вынужденной посадки, 1914 год) Фото: Империя Романовых / romanovempire.org

1 мая, Харьков—Орел. Высота 1300 метров, продолжительность 3 часа 30 минут. Работа моторов нормальная.

2 мая, Орел—Харьков. Высота 650, продолжительность 30 минут. Через 15 минут после подъема лопнул на четвертом моторе поршень первого цилиндра и загорелась смесь. Мотор выключен. На трех моторах корабль шел медленно и опускался вниз. Произведена вынужденная посадка.

3 мая, Орел—ст. Лопасня. Высота 950 метров, продолжительность 2 часа 20 минут. Через 35 минут лопается на четвертом моторе поршень второго цилиндра. Механик отсоединил провода и вывинтил свечи. Мотор работал на 900–1000 оборотах и его трясло. Через 45 минут отрываются последовательно: креномер, потом гибкий вал первого мотора, затем гибкий вал четвертого мотора. Через один час 40 минут лопнул третий цилиндр третьего мотора. Он сдал до 600 оборотов. Начала литься кипящая вода. Произведена вынужденная посадка. В полете оторвало фанеру между моторами.

5 мая, Лопасня—Москва. Высота 300 метров, продолжительность 50 минут. Четвертый мотор работал на пяти цилиндрах, он не был заменен новым после поломки 3 мая. В Москве переставлены друг за другом четыре мотора. Они ломались уже во время испытательной гонки на корабле (далее в рапорте подробно описываются еще три случая поломки двигателей.— «История»)…

Число израсходованных моторов — 11, число благополучных полетов — 2, с поломками — 6…

Настоящим рапортом я категорически заявляю, что не считаю себя способным впредь летать на моторах столь часто ломающихся, на корабле полуразрушенном и разваливающемся с каждым полетом все более и более. К этому меня принуждает, во-первых, абсолютное нежелание кончать жизнь самоубийством, во-вторых, тяжелая нравственная ответственность за то слепое доверие, которое оказывает экипаж, садясь со мной в корабль, и, наконец, в-третьих, я считаю для себя оскорбительным регулярно не выполнять задания по причине, не от меня зависящей.

Из доклада комиссара базировавшегося в Москве 2-го отряда ДВК С. А. Маковского в политотдел штаба начальника Красного воздушного флота, 3 мая 1921 года.

Доношу о недостатках во вверенном мне отряде… Все люди (наземный состав отряда.— «История») запуганы, дикие, безжизненные, безмолвные и терпеливые в своих страданиях.

В хозяйственном отношении, в смысле снабжения, дело поставлено ниже всякой критики. До сих пор не озабочено о котлах и кухне, красноармейцы пребывают каждый по-своему, внешний вид у них китайский — грязны, вшивы, раздеты, без сапог, ходит часть из них в валенках, с рваными пятками, облатанные, немытые. В помещениях грязь, люди укрываются кто чем может — кто мешком, кто шинелью. Продукты выдаются непланомерно…

Из приказа командира ДВК красвоенлета В. М. Ремезюка о преобразовании воздушной линии Москва—Харьков в линию Москва—Орел, 13 июля 1921 года.

Во исполнение предписания начглаввоздухфлота, согласно постановлению Совета Труда и Обороны, приказываю: перевести из Харькова отряд в Орел. Одновременно снять и курскую базу, для чего немедленно затребовать вагоны… В недельный срок закончить расквартирование и все подготовительные работы, дабы быть отряду готовым к возобновлению воздушного сообщения Москва—Орел.

«17 сентября на одном из воздушных кораблей "Илья Муромец", работавших на линии Москва—Орел, совершил перелет из Тулы в Москву командующий войсками Московского военного округа товарищ Муралов» Фото: Interfoto / ТАСС

Из приказа начальника 1-го отряда ДВК красвоенлета П. М. Ступина, 18 октября 1921 года.

«В связи с крайне критическим положением в Республике, следствием которого является отсутствие технического авиационного имущества и материалов, и принимая во внимание минимального наличия такового на складах отряда и невозможности пополнять таковые, в соответствии с вышеизложенными причинами приказываю:

1. Командирам кораблей в случае потребности в ремонте кораблей, то есть в таковом, который экипаж корабля в состоянии своими силами выполнить, доносите мне для назначения комиссии…

7. Никаких ремонтов без заключительного акта комиссии не производить.

Из приказа помощника начальника штаба Воздухофлота Республики красвоенлета Е. И. Татарченко командиру ДВК красвоенлету В. М. Ремезюку, 18 ноября 1921 года.

Согласно распоряжению заместителя председателя РВСР тов. Склянского, с получением сего приказываю обслуживание воздушной линии Москва—Орел прекратить.

Публикация Евгения Жирнова