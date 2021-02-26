Глава Минприроды выступил против рекультивации свалок за счет населения

Глава Минприроды Александр Козлов опроверг информацию о намерениях ведомства возложить финансовую ответственность за рекультивацию мусорных полигонов на россиян. Ранее о якобы готовящейся для этих целей тарифной надбавке сказал директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. Господин Козлов назвал его «дураком».

«Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию,— сказал министр журналистам.— Сейчас на площадке российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены нормативно-правовые акты, которые в рамках концепции расширенной ответственности производителей должны предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек».

«Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека»,— говорил ранее господин Земцов на заседании Общественного совета ведомства (цитата по РБК).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что тарифы на вывоз мусора на 2021 год были установлены в декабре 2020 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны и не могут быть повышены для населения.

Как выяснил “Ъ”, «РТ-Инвест» (контролируется «Ростехом») может на год задержать запуск пяти мусоросжигающих электростанций (МТЭС) на 355 МВт. Под вопросом и строительство новых 25 МТЭС за 650 млрд руб.

Подробнее — в материале “Ъ” «Мусор положили в долгий ящик».