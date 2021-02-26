ФАС заявила о невозможности повышения тарифов на вывоз мусора для населения в 2021 году

Тарифы на вывоз мусора на 2021 год были установлены в декабре 2020 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны и не могут быть повышены для населения, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там отметили, что до настоящего времени антимонопольная служба в установленном порядке не была ознакомлена с инициативой о включении средств на будущую рекультивацию полигонов в тариф на вывоз мусора для населения.

Ранее с подобной инициативой выступил представитель Минприроды. Эти расходы предварительно были оценены в 32,2 руб. с человека в год. «Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека»,— заявил 25 февраля директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, выступая на заседании Общественного совета ведомства (цитата по РБК).

«ФАС России активно работает над регулированием в сфере обращения с ТКО и принимает все возможные меры по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан на эту услугу»,— заявили в антимонопольном ведомстве. Сегодня, 26 февраля, глава Минприроды Александр Козлов опроверг информацию о намерениях возложить финансовую ответственность за рекультивацию полигонов на граждан.

Подробнее о ситуации в мусорной отрасли читайте в публикации “Ъ” «Мусор положили в долгий ящик».