Баку не фиксировал применение «Искандеров» во время военного конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время военного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и назвал анекдотичным заявление о них премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Мы не видели пуска ракеты "Искандер". Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот»,— заявил Ильхам Алиев на пресс-конференции для зарубежной прессы (цитата по «РИА Новости»).

Во время выступления он выразил мнение, что России не следует участвовать в модернизации армии Армении, и призвал «не давать Еревану оружие». «Стране, где царит хаос, где разворачивается трагикомедия то ли с совершенным переворотом, то ли не совершенным", нельзя давать оружие "во избежание очередной трагедии"»,— добавил Ильхам Алиев (цитата по ТАСС). Президент Азербайджана добавил, что уже говорил, что российской стороне нужно забрать у Армении «Искандеры».

С момента подписания соглашения по Нагорному Карабаху в ночь на 10 ноября в Ереване не утихают протесты. Оппозиция считает Никола Пашиняна предателем из-за подписанного им соглашения, в соответствии с которым часть спорных территорий отошла Баку.

25 февраля Генштаб Армении подтвердил требование отставки господина Пашиняна после того, как премьер уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Господин Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер». В Минобороны России заявили, что «Искандеры» во время конфликта в Карабахе не применялись.

О политическом кризисе в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».