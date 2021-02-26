Росприроднадзор потребовал взыскать с «Норникеля» 12,5 млн рублей за слив сточных вод в тундру

Енисейское управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Красноярского края иск с требованием взыскать с «Норильского никеля» 12,5 млн руб. В июне 2020 года был зафиксирован сброс в тундру отходов с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.

«Истец указывает, что результаты анализа отобранных проб почвы свидетельствуют о том, что сточные воды хвостохранилища, содержащие в своем составе загрязняющие вещества, в результате их сброса на почву привели к ее загрязнению этими веществами, в результате чего произошло ухудшение качества почвы »,— говорится в сообщении суда.

Вред, причиненный почве, истец оценил в 12 549 600 руб. Вопрос о принятии иска суд должен решить в течение пяти рабочих дней.

О сбросе отходов сообщила «Новая газета». Позднее «Норильский никель» признал, что руководство фабрики приказало слить загрязненную техническую воду, опасаясь переполнения отстойника из-за прошедшего накануне ливня. СКР начал проверку по факту загрязнения. «Норникель» уволил руководство фабрики.

Сброс отходов в тундру стал не единственным экологическим нарушением компании. В мае 2020 года в результате разгерметизации одного из резервуаров Норильской ТЭЦ-3 НТЭК в воду и землю попало более 21 тыс. тонн дизельного топлива. В феврале 2021 года по иску Росприроднадзора суд взыскал с компании рекордные 146 млрд руб. в качестве штрафа.

О сбросе отходов в тундру — в материале “Ъ” «"Норникель" подчистил хвосты».