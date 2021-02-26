ЕС объявил персоной нон грата постоянного представителя Венесуэлы

Евросоюз решил выслать постоянного представителя Венесуэлы. Ранее Венесуэла приняла аналогичные меры в отношении посла ЕС.

«По инициативе верховного представителя по внешней политике и политике безопасности (Жозепа Борреля.—“Ъ”) Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата»,— говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Высылка дипломата стала ответом Брюсселя на решение Каракаса объявить главу миссии ЕС в Венесуэле персоной нон грата. «Евросоюз считает это решение (Каракаса.—“Ъ”) полностью необоснованным и противоречащим задачам ЕС по развитию отношений и строительству партнерства ЕС с третьими странами»,— уточняется в заявлении.

22 февраля ЕС расширил санкции против Венесуэлы. Решение было принято с учетом «ухудшающейся ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией» в стране. В ответ на это власти Венесуэлы вручили послам Франции, ФРГ, Нидерландов и Испании ноты протеста, а посла ЕС объявили персоной нон грата. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об отказе вести диалог с Брюсселем.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «"Народ решил оставаться независимым, суверенным и свободным"».