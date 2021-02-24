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Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата

Власти Венесуэлы объявили главу дипмиссии Евросоюза Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата, ей дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Дипломатам Франции, Германии, Нидерландов и Испании вручены ноты протеста. Так Венесуэла отреагировала на новые санкции ЕС.

«По решению президента Николаса Мадуро посол ЕС Исабель Брильанте Педроса объявлена персоной нон грата»,— говорится в сообщении МИД Венесуэлы в Twitter.

Также МИД вручил ноты протеста дипломатам четырем европейских стран. По версии ведомства, Франция, Германия, Нидерланды и Испания поощряли санкции с особым умыслом.

ЕС призвал Венесуэлу пересмотреть свое решение. «ЕС глубоко сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу миссии Евросоюза в стране персоной нон грата. Это приведет лишь к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы»,— говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

22 февраля ЕС расширил санкции против Венесуэлы. Решение было принято с учетом «ухудшающейся ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией» в стране, говорится в заявлении.

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