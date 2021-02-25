WSJ: регулятор США годами знал о проблемах с двигателями Boeing

Как сообщает The Wall Street Journal, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на протяжении нескольких лет знало о проблемах с двигателями Boeing 777, однако не стало запрещать эксплуатацию лайнера.

Напомним, что на минувших выходных у самолета Boeing 777, выполнявшего рейс United Airlines из Денвера в Гонолулу, загорелся двигатель и оторвалась его обшивка, упав на жилой район в Брумфилде (штат Колорадо). В результате инцидента никто не пострадал, а самолет благополучно совершил аварийную посадку. Это уже не первый подобный случай с самолетами Boeing: аналогичная ситуация произошла в апреле 2018 года с самолетом Boeing 737-700, принадлежавшим Southwest Airlines. Тогда погибла одна из пассажирок самолета, которую смертельно ранил металлический обломок, пробивший один из иллюминаторов.

Согласно внутренним документам FAA, Boeing планировала устранить проблему с отрывающейся обшивкой двигателей еще за несколько месяцев до первого инцидента. Авиаконцерн и регулятор обсуждали возможные пути решения проблемы больше двух лет, утверждают источники издания. Однако в итоге, следует из внутренней документации FAA, Boeing решила не улучшать нынешние двигатели, а создать новый кожух вентилятора. Однако на создание нового дизайна, тесты и получение одобрения регуляторов обычно уходят годы. В итоге эксплуатация проблемных двигателей продолжилась, что и закончилось инцидентом в Колорадо.

После инцидента Boeing рекомендовала приостановить использование самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. А власти Великобритании и Японии запретили дальнейшую эксплуатацию самолетов с этими двигателями.

Кирилл Сарханянц