Лыжник Большунов занял четвертое место в спринте на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место на спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо (3 мин 1,30 с). Большунов уступил ему 5,92 секунды. Еще один россиянин Сергей Устюгов пришел пятым (+17,41).

Второе и третье места в спринте заняли норвежцы Эрик Вальнес и Ховард Таугбель (+0,66 и +0,80 соответственно).

Российские спортсмены по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) не имеют права использовать государственную символику на крупных международных соревнованиях. Россияне-лыжники выступают на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation, Федерация лыжного спорта России). Отметим, что ранее Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам.

О выступлении лыжников на чемпионате мира — в материале “Ъ” «Сборную России проверят на лидерство».