Сборную России проверят на лидерство

Для российских лыжников чемпионат мира, начинающийся сегодня в немецком Оберстдорфе, кажется, может стать очень успешным. Во всяком случае, она отправляется на него с безусловным лидером жанра в составе. Это обладатель Кубка мира Александр Большунов, компанию которому на первенстве составят несколько отличных лыжников и отличных, но имевших проблемы со здоровьем лыжниц.

Вообще-то в Оберстдорфе сегодня начинается чемпионат мира по лыжным видам спорта, но из этих трех входящих в программу видов «корневой» — лыжные гонки — Россию интересует, конечно, на порядок больше двоеборья и прыжков с трамплинов. В нем она всегда была хороша — или лидером, или по крайней мере среди лидеров, уж точно никогда не опускаясь до биатлонных показателей, когда и завоеванная за все первенство единственная бронза уже хлеб, уже хоть какое-то достижение, потому что бывало и хуже. А расклады на чемпионат немецкий смотрятся для нее совсем недурными. И главная причина — наличие в составе Александра Большунова.

Мир узнал о российском вундеркинде, когда он вчерашним юниором выступил на Олимпиаде в Пхёнчхане. Большунову тогда выпало с ходу превратиться в лидера команды, потерявшей целый отряд знаменитостей из-за жесткого отсева по мотивам допингового кризиса. И он, попавший с корабля на бал, вдруг взял сразу три серебра, а золота в его коллекции наград, кажется, не оказалось только из-за дефицита опыта и связанных с ним ошибок.

На следующем топовом турнире — чемпионате мира 2019 года в австрийском Зефельде — Александр Большунов тоже показывал феноменальные мощь и скорость и тоже, показывая их, до золота все-таки не добрался. Все время не хватало какой-то малости, чтобы обыграть норвежцев. В скиатлоне — десятой доли секунды, отделившей его от Шюра Рёте, в 50-километровом марафоне — слаженной работы команды, некстати отпустившей посреди гонки чересчур далеко Ханса Кристера Холунна, в эстафете — хорошего этапа от находившегося не в форме финишера Сергея Устюгова. И на Олимпиаде, и на австрийском первенстве в героя превращался не Большунов, а его чуть более везучий ровесник — вундеркинд норвежский Йоханнес Клебо. У него по три золота с каждого из двух состязаний.

Фишка в том, что в Оберстдорф 24-летний Александр Большунов приехал уже в немного ином статусе, чем тот, который у него был, когда он собирал свои запасы серебра. Это статус в общем-то безусловного лидера в лыжном спорте.

В предыдущем сезоне универсал Большунов, хорошо чувствующий себя на любой дистанции, сочетающий выносливость и терпеливость со спринтерским качествами, взял наконец Кубок мира, оставив Клебо далеко позади. В сезоне нынешнем досрочно обеспечил себе вторую победу и опять с подавляющим преимуществом выиграл престижную многодневку Tour de Ski. Исходя из цифр его следовало бы признать бесспорным фаворитом чемпионата. Но эксперименту чуть не хватает чистоты.

Дело в том, что сборная Норвегии, слишком переживая по поводу антикоронавирусной безопасности (в лыжах с ней не так хорошо, как в том же биатлоне), после стартового этапа Кубка мира в Финляндии пропустила два декабрьских, которые шли за ним, а еще пропустила Tour de Ski, вернувшись уже в январе. Без норвежцев Александр Большунов действительно царил на трассе, действительно гарантировал российской команде существенный перевес. С норвежцами все было сложнее. Они побеждали в Финляндии, а потом — сразу после своего возвращения — в финском Лахти, где Большунов в эстафете, видя, как уплывает хотя бы серебро, психанул и ударил палкой финского оппонента. Но затем в шведском Фалуне сильнее норвежцев и всех остальных уже был российский лыжник. А Клебо в этом сезоне держался, между прочим, довольно скромно.

Что же касается «фактора коллектива», в лыжных гонках часто компенсирующего дефицит личного таланта, то у норвежцев по-прежнему замечательная бригада, включающая и тех, кто добывал награды два года назад, и тех, кто дозрел до элитного уровня и наверняка готов их добывать. Но и в российской команде есть множество классных, и специализирующихся на отдельных жанрах, и «всеядных», спортсменов — Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, вроде бы форму набравший Сергей Устюгов, который был лыжным фронтменом до появления Большунова и Клебо. И, может быть, основная проблема тренерского штаба — правильно распределить между ними «игровое время» и найти правильную тактику для совместной работы во время гонок.

У сборной России неплоха и женская команда, которая долго отставала от мужской. Ее выступления на кубковых этапах настраивали на настоящий прорыв в Оберстдорфе: Юлии Ступак, второй в классификации Кубка мира вслед за американкой Джессикой Диггинс, с Натальей Непряевой удавалось на них даже побеждать, а Татьяна Сорина в общем кубковом зачете замыкает первую пятерку.

И все же, видимо, от лыжниц грандиозных подвигов ждать не следует. Тут как раз виноваты обстоятельства. В заявке команды на чемпионат мира очутились практически все сильнейшие. Но Непряева и Сорина присоединились к ней, едва залечив серьезные травмы, а Алиса Жамбалова, надежная эстафетчица,— едва закончив отбывать коронавирусный карантин.

Алексей Доспехов