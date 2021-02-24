США намерены вернуться в Совет по правам человека ООН

США будут добиваться избрания в Совет по правам человека Организации объединенных наций (СПЧ ООН) в январе 2022 года, объявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он сказал, что США в случае принятия намерены быть лидирующим голосом в совете в области продвижения уважения к правам человека.

«Мы намерены вернуться в Совет по правам человека, чтобы бок о бок стоять с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить оправдание цели этого важного органа»,— приводятся слова господина Блинкена на сайте Госдепа США. Госсекретарь отметил, что сейчас правила СПЧ «позволяют странам с ужасающими и документированными нарушениями прав человека занимать посты, которых они не заслуживают».

США вышли из СПЧ ООН в 2018 году. Тогдашний президент США Дональд Трамп и его администрация связывали свое решение с тем, что совет критикует политику Израиля. 8 февраля господин Блинкен сообщил, что США немедленно возвращаются в совет в качестве наблюдателя, сказав при этом о необходимости реформ в органе. В своем новом сообщении госсекретарь также выделил «непозволительные предубеждения (совета.— “Ъ”) против Израиля».

Россия была избрана в СПЧ ООН в октябре 2020 года. Прежний госсекретарь США Майк Помпео критиковал решение избрать Россию, Китай и Кубу в совет. Отметим, что в феврале Россия и Китай, а также Боливия, Венесуэла и Филиппины отстранились от принятой СПЧ резолюции с осуждением государственного переворота в Мьянме.