Блинкен подтвердил, что США возобновляют работу с Советом ООН по правам человека

Вашингтон возвращается к участию в работе Совета ООН по правам человека, подтвердил ранее появившуюся информацию госсекретарь США Энтони Блинкен. Агентство AP сообщало, что администрация президента Джо Байдена объявит в течение недели о возвращении США в совет.

«Когда все работает хорошо, Совет по правам человека привлекает внимание к странам с наихудшими показателями в области прав человека и может служить сигналом для тех, кто борется против несправедливости и тирании. Вот почему США вернулись за стол»,— написал господин Блинкен в Twitter.

«Совет по правам человека несовершенен и нуждается в реформе, но уход из него ничего не исправит. Лучший способ улучшить совет, чтобы он смог реализовать свой потенциал,— это сильное и принципиальное руководство США. Под руководством президента Байдена мы возобновляем работу и готовы руководить»,— заявил госсекретарь.

Совет по правам человека — международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи ООН. США вышли из Совета по правам человека ООН в 2018 году. Поводом стали резолюции совета с критикой политики Израиля.