В 2020 году нарушителей ПДД чаще подвергали административному аресту

В 2020 году суды лишили прав водителей за различные нарушения ПДД 347,7 тыс. раз (на 2% меньше, чем годом ранее), следует из данных Госавтоинспекции. Из всего массива постановлений 15,2 тыс. вынесено в Москве (-19%), 14,1 тыс. (-1,4%) — в Московской области.

Также вынесено 155,9 тыс. решений об административном аресте (+7,7% к 2020 году). Эта мера наказания, напомним, может применяется в отношении водителей, лишенных прав (часть 2 ст. 12.7 КоАП), пьяных водителей, не имеющих водительских прав (часть 3 ст. 12.8 КоАП) и в других случаях.

Ранее стало известно, что общее количество штрафов, вынесенных в отношении нарушителей ПДД, в 2020 году превысило 167 млн. (+15%) на общую сумму 117 млрд руб. (+10%).

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «ГИБДД накачивает штрафную экономику».