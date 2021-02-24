Следователи просят продлить арест отца Сергия

Басманный райсуд Москвы в четверг, 25 февраля, рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста отца Сергия (Николай Романов), говорится в картотеке суда.

Он был задержан 29 декабря 2020 года после штурма Среднеуральского женского монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Басманный райсуд Москвы арестовал его до 28 февраля. Пока он отказывается давать показания.

Защита и сам отец Сергий настаивают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Кроме того, экс-схиигумен Сергий заявил, что епархия скрывала от патриарха пожертвования Среднеуральского монастыря.

Ранее Telegram-канал «Защита отца Сергия» сообщал, что к делу привлечен дополнительный адвокат Нина Аверина, которая пообещала обвиняемому решить вопрос с переводом его на домашний арест. Основными защитниками бывшего клирика остались Светлана Герасимова и Павел Бабиков.

Как суд признал за епархией право собственности на церковь Среднеуральского монастыря — в материале «Епархия проложила дорогу к храму».