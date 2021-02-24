Gallup International: 47% населения Земли считают действия России дестабилизирующими

32% населения Земли считают, что внешняя политика России стабилизирует обстановку в мире, говорится в исследовании организаций Gallup International и «Ромир». Это столько же, сколько и в опросе 2019 года. По мнению 47%, действия Москвы — дестабилизирующие (в 2019 году — 49%, в 2018-м — 52%).

Опрос Gallup International и «Ромир» проводился в 45 странах мира (без США). В нем приняли участие 42 тыс. человек. Результаты приводит РБК.

Больше всех стабилизирующий характер внешней политики России оценивает Индия (49%). Среди россиян такого мнения придерживается 41% населения. Политику России поддерживают по 39% жителей стран Латинской Америки и Западной Азии.

Страны, жители которых считают, что политика России положительно влияет на обстановку в мире:

Киргизия — 87%;

Вьетнам — 72%;

Казахстан — 61%;

Сербия — 59%;

Филиппины — 57%.

Страны, жители которых дают политике России негативные оценки:

Финляндия — 87%;

Грузия — 78%;

Корея — 75%;

Иордания — 72%;

Украина — 72%;

Испания — 70%.

Больше всего опрошенные негативно оценивают влияние внешней политики США — 52%. 33% дают ей позитивную оценку. Только 11% россиян оценивают действия США как стабилизирующие.

ЕС — единственный участник рейтинга, у которого положительный индекс оценки влияния внешней политики (разница между теми, кто считает действия стабилизирующими и дестабилизирующими). Однако показатель снизился с 22 до 9 п. п. в 2020 году