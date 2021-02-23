Немецкая компания прекратила страховать «Северный поток-2»

«Дочка» германской компании Munich Re больше не будет страховать проект газопровода «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций со стороны США. В Госдепе заявили, что действия США в отношении проекта газопровода не станут сюрпризом для европейских партнеров Вашингтона.

«Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении участия в Nord Stream 2»,— сообщил представитель компании в заявлении, отправленном по электронной почте, со ссылкой на дочернюю компанию (цитата по Reuters). Компания отказалась сообщить подробности.

Ранее страховая компания Zurich прекратила оказывать услуги по страхованию газопровода «Северный поток-2». Источники сообщали, что компания опасается попасть под санкции США.

Nord Stream 2 отказался комментировать решение Munich Re, но заявил, что правительства европейских стран и Европейская комиссия должны защищать европейские компании от санкций, которые «они описали как противоречащие международному праву и вмешательство в энергетический суверенитет». Газопровод построен на более чем 90%, российский «Газпром» вместе с западными партнерами надеются завершить проект в этом году.

Строительство «Северного потока-2» сейчас идет в территориальных водах Дании. После оно должно продолжиться в водах ФРГ. Оператор проекта подал в регулятор ФРГ запрос на разрешение проведения работ.