Лавров впервые встретится с главами иностранных корпунктов

Как стало известно “Ъ”, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ближайшее время проведет встречу с руководителями корпунктов аккредитованных в России иностранных СМИ. В таком формате мероприятие пройдет впервые. Ранее иностранные журналисты приглашались либо на пресс-конференции, либо на торжественные приемы.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 30 человек (список аккредитованных шеф-корреспондентов есть на сайте МИД РФ. Оно пройдет вживую в формате «бэкграунд», предполагающем доверительную беседу.

Традиционная пресс-конференция главы МИД РФ состоялась в январе в онлайн-формате. В ходе общения с журналистами Сергей Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела.

О том, как Сергей Лавров подвел итоги 2020 года,— в публикации “Ъ” «Об имидже нужно думать, но мы не барышни, которые выходят на бал».

Елена Черненко